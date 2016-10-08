Франческо Тотти: "Рома" правильно поступила, вернув Спаллетти"

Капитан "Ромы" Франческо Тотти с уважением отозвался о главном тренере Лучано Спаллетти. Ранее сообщалось, что у экс-наставника "Зенита", уже во второй раз возглавившего римлян, достаточно напяженные отношения с ветераном команды.

- У меня хорошие отношения со Спаллетти, которые распространяются не только на футбол, - цитирует официальный сайт "Ромы" Тотти. - Он хороший человек и много сделал для меня. Он всегда хочет побеждать. Он разбирается в футболе лучше, чем подавляющее большинство. "Рома" правильно поступила, вернув его.