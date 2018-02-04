Франческо Тотти: "Пока не вижу себя в роли тренера"

Бывший капитан "Ромы", легенда итальянского футбола Франческо Тотти считает, что в сборную его страны назначат достойного кандидата. Одним из кандидатов на этот пост является наставник "Зенита" Роберто Манчини.

– Вы собираетесь работать тренером и кого видите наставником сборной Италии?

– Я пока не вижу себя в роли тренера. А что касается сборной – у нас есть много кандидатов и сейчас выберут кого-то достойного.

– В России вас очень любят. Как вы относитесь к нашим болельщикам?

– Это было здорово, очень эмоциональный момент. Видеть, что люди из другой части света болеют за тебя – очень приятно.

– Поделитесь впечатлениями от Кубка Легенд и вы хотели бы, чтобы эти соревнования стали международными?

– Это очень интересный турнир. Объединить всех лучших игроков в одном месте было бы очень здорово.

– Как оцениваете свою форму на турнире? Устали?

– Это было достаточно утомительно, потому что мы не привыкли играть на таком поле. Плюс ко всему мы уже находимся в определенном возрасте, поэтому усталость чувствуется.

– С кем на этом турнире приятнее всего было встретиться?

– Кого-то одного выделить не могу, потому что встретить столько футболистов, с которыми в свое время пересекался на поле, было очень здорово и приятно.

– Кого возьмете с собой на Кубок Легенд в следующий раз?

– Кого-нибудь, кто находится в лучшей форме. Хотя бы несколько игроков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)