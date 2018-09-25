Франческо Тотти: "Один из заключенных попросил остаться в тюрьме еще на неделю, чтобы встретиться со мной"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти в своей автобиографии вспомнил о своем визите в тюрьму "Ребиббия", которая находится в пригороде Рима. По словам футболиста, его приезд вызвал небывалый ажиотаж среди заключенных.

- Мы прошлись по камерам, в которых находились болельщики разных команд. Со мной были игроки "Ромы" и "Лацио", - приводит Football Italia слова Тотти. - Заключенные были так рады, словно их навестил Папа Римский.

Один из них хотел сделать фото со мной, а я не мог понять его. Узнал, что его должны были выпустить неделю назад, но он захотел остаться, чтобы встретиться со мной.