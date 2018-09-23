Франческо Тотти: "Майкон дал мне "пять" за удар Балотелли. Марио раздражал даже одноклубников"

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал о конфликте с форвардом Марио Балотелли. В 2010 году Тотти ударил игрока во время матча с "Интером", цвета которого Балотелли тогда защищал. Арбитр наказал Тотти красной карточкой, а когда тот покидал поле, защитник "Интера" Майкон дал ему "пять".

- Балотелли годами всех провоцировал. Он оскорбил меня и фанатов "Ромы", - цитирует Football Italia Тотти. - Все это копилось и затем взорвалось. Это был ужасный фол, только чтобы сделать ему больно. Но, как ни странно, игроки "Интера" не атаковали меня. Когда я покинул поле, Майкон дал мне "пять". Кажется, даже у одноклубников Балотелли вызывал раздражение.