Франческо Тотти: "Мадрид присылал мне футболку с 10-м номером и надписью "Тотти", но любовь победила"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти заявил, что "Реал" сделал все, чтобы он перешел к ним, но его любовь к римскому клубу победила. Экс-игрок отметил, что мадридцы проявляли к нему активный интерес с 2004 года.

- В моей карьере было время, начиная с 2004 или 2005 года, когда "Реал" делал все, чтобы заставить меня перейти к ним, - приводит Football Italia слова Тотти. - Они присылали мне футболку с 10-м номером и надписью "Тотти", чтобы помочь мне принять решение. Я бы не сказал, что Флорентино Перес звонил мне все время. Но он и люди, с которыми он работал, пытались связаться со мной. В конце концов, любовь победила. Я люблю этот клуб, этот город, этих болельщиков. Моя любовь - ко всем, кто помогал мне 25 лет быть капитаном этой команды и игроком одного клуба.

Тотти всю профессиональную карьеру - с 1992 по 2017 год - провел в "Роме". Форвард становился чемпионом Италии в составе римлян, а также выигрывал мировое первенство с национальной сборной.