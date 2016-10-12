Франческо Тотти: "Кассано - лучший, с кем мне довелось играть"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти назвал Антонио Кассано лучшим игроком, с которым ему довелось играть. Также он отметил Габриэля Батистуту и Винченцо Монтеллу, которые, по его мнению, изменили футбол.

- Лучший футболист, с которым я играл? Это Кассано, потому что у нас было отличное взаимопонимание на поле и могли найти передачей друг друга в любой момент, - цитирует Corriere Dello Sport Тотти. - У меня были отличные отношения с ним за пределами поля. Он был не только одним из лучших игроков в Италии, но и в Европе, потому что с точки зрения таланта он феноменален.

Также стоит отметить Батистуту и Монтеллу. Они изменили историю футбола. Стоит помнить об этом, так как было очень приятно наблюдать за ними, а мне посчастливилось играть с ними.