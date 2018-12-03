Франческо Тотти: "Как можно было не увидеть пенальти даже с ВАР?"

Бывший футболист "Ромы", ныне директор клуба Франческо Тотти недоволен судейством в матче 14-го тура чемпионата Италии против "Интера" (2:2).

Знаменитый игрок упомянул эпизод перед первым голом "Интера", когда Данило Д'Амброзио сфолил, по его мнению, на Николе Дзаньоло, но пенальти назначен не был. Главным арбитром матча был Джанлука Рокки.

- Все это видели, тут не о чем говорить, - цитирует Тотти Football Italia. - Я, как и другие, хочу знать, как можно было не увидеть этот фол даже при помощи ВАР. Мы все видели это на маленьком экране. Это позор. Почему вы не спросите у видеоассиситентов, как они этого не заметили? Ведь для этого и был введен ВАР. Вопрос не в том, видел ли эпизод Джанлука Рокки. Но они должны были это видеть. Видимо, они смотрели другой матч.

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