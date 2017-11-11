Франческо Тотти: "Единственное сожаление за карьеру - я не выиграл много трофеев с "Ромой"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти признался, что сожалеет о том, что не выиграл много трофеев за карьеру. Итальянский форвард с римским клубом выиграл один раз чемпионат Италии, дважды Кубок Италии и дважды Суперкубок Италии.

- Думаю, что я проявил любовь, оставаясь в "Роме" всю свою карьеру, - цитирует Sportmediaset Тотти. - Это всегда была моя мечта, и мне удалось ее достичь. Единственное сожаление в том, что я не выиграл много трофеев. Но того, что я выиграл, достаточно, и это важно, я горжусь этим.