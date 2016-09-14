Франческо Тольдо: "Пообещал себе завершить карьеру в случае выигрыша с "Интером" Лиги чемпионов"

Бывший вратарь "Интера" Франческо Тольдо подчеркнул, что изначально планировал завершить карьеру в случае выигрыша с клубом Лиги чемпионов в сезоне-2009/10. Голкипер ушел из спорта в 38 лет, в последнем сезоне он был резервистом Жулиу Сезара.

- В 2010 году мы выиграли Лигу чемпионов, и я завершил карьеру, - цитирует Football Italia Тольдо. - Я пообещал себе, что сделаю это в случае победы, хотя у меня был еще год контракта. Президент "Интера" Массимо Моратти предлагал мне работу в клубе, но я не хотел тренировать. Я устал от тренировочных лагерей и выездных матчей.