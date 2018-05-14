Фото дня: Манчини подписывает контракт с итальянской федерацией

Итальянской федерации футбола (FIGC) опубликовала в своем Твиттере снимки с процедуры подписания контракта с новым главным тренером "скуадры адзурры" Роберто Манчини. Вчера специалист на пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России, отвечая на вопрос о сборной Италии, отметил, что "на данный момент никаких договоренностей нет".

Напомним, что "Зенит" и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение тренера с петербуржцами, подписанное летом 2017 года, было рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на два.