Фото дня: Манчини подписывает контракт с итальянской федерацией

Итальянской федерации футбола (FIGC) опубликовала в своем Твиттере снимки с процедуры подписания контракта с новым главным тренером "скуадры адзурры" Роберто Манчини. Вчера специалист на пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России, отвечая на вопрос о сборной Италии, отметил, что "на данный момент никаких договоренностей нет".
Напомним, что "Зенит" и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение тренера с петербуржцами, подписанное летом 2017 года, было рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на два.
Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale: presentazione ai Media domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Info accrediti: https://t.co/6ALP7YhokR pic.twitter.com/wszXfKNmJF– FIGC (@FIGC) 14 мая 2018 г.