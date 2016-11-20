Форвард "Ювентуса" Кин – первый футболист серии А, родившийся в этом тысячелетии

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин стал первым футболистом 2000 года рождения, сыгравшим в чемпионате Италии. 16-летний форвард принял участие в матче 13-го тура серии А с "Пескарой" (3:0), заменив на 85-й минуте Марио Манджукича. Итальянец ивуарийского происхождения стал первым игроком в истории лиги, родившимся в этом тысячелетии.

Remember the name—16-year-old Juventus sensation Moise Kean becomes the first player born this millennium to play in Serie A 🙌 pic.twitter.com/HSPIc4PlMd – Bleacher Report UK (@br_uk) 19 ноября 2016 г.