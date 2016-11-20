Форвард "Ювентуса" Кин – первый футболист серии А, родившийся в этом тысячелетии

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин стал первым футболистом 2000 года рождения, сыгравшим в чемпионате Италии. 16-летний форвард принял участие в матче 13-го тура серии А с "Пескарой" (3:0), заменив на 85-й минуте Марио Манджукича. Итальянец ивуарийского происхождения стал первым игроком в истории лиги, родившимся в этом тысячелетии.
Remember the name—16-year-old Juventus sensation Moise Kean becomes the first player born this millennium to play in Serie A 🙌 pic.twitter.com/HSPIc4PlMd– Bleacher Report UK (@br_uk) 19 ноября 2016 г.
mrleff
2000 год - это 20 век. Фи.
14:47
crazysun78
нехрен придираться!!.. 21 век начался с избрания Путина!!!... ))) в италии тоже.. )))
10:27
saiga
Дилетанту во всем на сайте "С-Э". Задача по 2-му классу арифметики - десяток заканчивается цифрой ДЕСЯТЬ, а начинается цифрой ОДИН. XX-й век завершился в 24-00 31 декабря 2000 года, в век XXI-й начался с первой секунды 1 января 2001 года. Это неспорт-кибер.
04:42
Guitar
Ну так-то 21-й век начался с наступлением 2001-го года! Или именно в рассчете на полемику по этому поводу, данное и было опубликовано?)
02:13