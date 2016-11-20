01:24 | ФУТБОЛ — Италия

Форвард "Ювентуса" Кин – первый футболист серии А, родившийся в этом тысячелетии

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Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин стал первым футболистом 2000 года рождения, сыгравшим в чемпионате Италии. 16-летний форвард принял участие в матче 13-го тура серии А с "Пескарой" (3:0), заменив на 85-й минуте Марио Манджукича. Итальянец ивуарийского происхождения стал первым игроком в истории лиги, родившимся в этом тысячелетии.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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mrleff

2000 год - это 20 век. Фи.

14:47

crazysun78

нехрен придираться!!.. 21 век начался с избрания Путина!!!... ))) в италии тоже.. )))

10:27

saiga

Дилетанту во всем на сайте "С-Э". Задача по 2-му классу арифметики - десяток заканчивается цифрой ДЕСЯТЬ, а начинается цифрой ОДИН. XX-й век завершился в 24-00 31 декабря 2000 года, в век XXI-й начался с первой секунды 1 января 2001 года. Это неспорт-кибер.

04:42

Guitar

Ну так-то 21-й век начался с наступлением 2001-го года! Или именно в рассчете на полемику по этому поводу, данное и было опубликовано?)

02:13

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