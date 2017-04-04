Форвард "Дженоа" дисквалифицирован на пять матчей

Нападающий "Дженоа" Маурисио Пинилья был дисквалифицирован на пять матчей в связи с неспортивным поведением во время игры 30-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (0:5), информирует Football Italia. На 60-й минуте встречи чилиец получил желтую карточку за фол на вратаре соперника, после чего Пинилья нецензурно выругался в адрес арбитра, за что тут же получил прямую красную карточку.

После этого форвард в агрессивной форме попытался вступить в дискуссию с судьей, но его удержали одноклубники.