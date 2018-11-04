Football Leaks: "Интер" избежал наказания за нарушение финансового фэйр-плей благодаря махинациям с трансфером Шачири

Football Italia со ссылкой на расследование Football Leaks сообщает, что в 2015 году миланский "Интер" был под угрозой наказания от УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. В материале рассказано, как клубу удалось обойти санкции.

В январе 2015 года в "Интер" из "Баварии" перешел нападающий/атакующий полузащитник Джердан Шачири. Итальянский клуб из-за проблем с финансовым фэйр-плей не мог подписать его, поэтому сделка была оформлена как бесплатная аренда с обязательством выкупа при определенных условиях.

При этом условия были составлены так, что не выполнить их было практически невозможно. Так, швейцарец должен был хотя бы раз сыграть в официальном или товарищеском матче с 1 июля по 31 декабря. Если бы футболист так и не сыграл ни разу из-за травмы или дисквалификации, "Интер" все равно должен был выплатить 15 миллионов.

Было еще и третье условие, которое гарантировало "Баварии" эту сумму - она выплачивалась, если к 31 декабря "Интер" не находился в зоне вылета серии А, даже если Шачири не сыграл бы ни разу по какой-либо иной причине.

Уже в августе 2015 года "Интер" продал Шачири в "Стоук Сити" за 14,5 миллиона евро, сообщает издание. При этом на сайте Transfermarkt указанна сумма в 17 миллионов.

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