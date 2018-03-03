"Фонбет": у "Ромы" минимальные шансы увезти победу из Неаполя

3 марта "Наполи" на своем поле примет "Рому" в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч начнется в 22.45 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают "Наполи" фаворитом встречи. На победу неаполитанцев можно поставить с коэффициентом 1.57, на победу "Ромы" – с коэффициентом 5.90, на ничью – с коэффициентом 3.90.

Игроки согласны с мнением букмекеров: 94% поставили на победу "Наполи", по 3% – на победу "Ромы" и ничью.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" полагает, что команды забьют больше трех голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.15.

Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что матч будет результативным: 94% поставили на тотал больше 2,5 голов, 6% – на тотал меньше 2,5.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самая популярная ставка – на победу "Наполи", ее предпочли 57% игроков. Ничью выбрали 20% клиентов "Фонбет", 12% поставили на тотал больше 2,5. На победу "Наполи" с форой (-1) поставили 6% игроков, на тотал больше 1,5 – 5%.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на победу "Наполи". Она включена в экспресс на сумму 124 000 рублей. В среднем на матч "Наполи" и "Ромы" ставят 530 рублей.

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