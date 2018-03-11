"Фонбет": 82% игроков верит в победу "Наполи" над "Интером"

В центральном матче 28-го тура чемпионата Италии встретятся пятая и первая команды "Интер" против "Наполи". Букмекеры считают фаворитом матча "Наполи" – с коэффициентом 2.00, оценивая шансы "Интера" в 3.80, а ничьей – в 3.30. И это неудивительно, учитывая разницу в очках между соперниками (18) и то, что "Интер" не может обыграть "Наполи" три матча подряд.

Как следствие, всего лишь 8% клиентов верят в победу "Интера", а на выигрыш гостей поставили 82%. Еще 10% ставят на ничью.

Подавляющее большинство игроков считают, что матч получится результативным, и выбрали тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.95 – 90%. Оставшиеся 10% не пожалели денег на тотал меньше 2,5 за 1.85.

Если взять все ставки, то самой популярной стала на победу "Наполи" – 44%. На втором месте идет Х2 (ничья или победа гостей) – 20%, на третьем – "Наполи" забьет (13%), на четвертом тотал больше 2,5 (12%), на пятом – нулевая фора на гостей (11%). Самой крупной на данный момент является ставка на победу "Наполи" с коэффициентом 2.00 в экспрессе – 65,5 тысячи рублей. Средняя же ставка на этот матч равняется 573 рублям.