Флоренци сыграет за "Рому" впервые за 11 месяцев

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци сыграет с первых минут в матче чемпионата Италии против "Вероны". Последний раз футболист выходил на поле в октябре 2016 года. Итальянец получил разрыв крестообразных связок колена, после чего он перенес операцию. Спустя четыре мясаца Флоренци снова получил повреждение, из-за чего он был оперирован во второй раз.

- Флоренцы будет играть с первых минут, - цитирует Football Italia Флоренци. - Он отправится в новое путешествие и проведет отличный матч. Алессандро чрезвычайно мотивирован.

Отметим, что матч "Рома" - "Верона" состоится завтра, 16 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени.