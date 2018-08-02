Флоренци продлил контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци продлил контракт с клубом до 2023 года, информирует пресс-служба команды.
Детали соглашения 27-летнего игрока с клубом не сообщаются. Футболист является воспитанником римлян, защищая цвета основной команды с 2010 года.
В минувшем сезоне полузащитник провел 42 матча за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 передачи.
✍️ Alessandro @Florenzi rinnova fino al 2023! 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/Ztw0EyGmHW– AS Roma (@OfficialASRoma) 2 августа 2018 г.