Флоренци продлил контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци продлил контракт с клубом до 2023 года, информирует пресс-служба команды.

Детали соглашения 27-летнего игрока с клубом не сообщаются. Футболист является воспитанником римлян, защищая цвета основной команды с 2010 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 42 матча за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 передачи.