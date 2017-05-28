Флоренци посвятил стихотворение Тотти

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци посвятил стихотворение своему товарищу по команде и наставнику Франческо Тотти. Сегодня 40-летний итальянец проведет свой последний матч за римский клуб. Тотти дебютировал в серии А, когда Флоренци было 2 года.

"Вы всегда были здесь. Когда я был ребенком, я всегда мечтал стать таким, как вы. Как и все дети, которые начинают раздавать передачи в одно касание. Вы всегда были здесь. Когда я дебютировал в серии А. Все, что мне нужно было - ваш взгляд, чтобы я почувствовал, что вы рядом со мной и все будет хорошо, вы сказали мне это своими глазами. Вы всегда были здесь. Когда я забил свой первый гол в серии А. Вы приобняли меня и сказали: теперь пора перестать мечтать, это твоя реальность, ты один из нас. Вы всегда были здесь. Для меня, для тех, кто любит футбол и этот вечный город", - написал Флоренци в Инстаграме.