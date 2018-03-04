Флоренци - о смерти Астори: "Я хочу написать тысячу вещей. Но не могу"

Бывшие одноклубники и соперники капитана "Фиорентины" Давиде Астори выражают соболезнования в связи с его скоропостижной смертью. Игрок умер во сне в возрасте 31 года. Из-за трагедии все сегодняшние матчи чемпионата Италии были перенесены.

Алессандро Флоренци: "Я хочу написать тысячу вещей. Но не могу. Ты всегда будешь в моем сердце. Чао".

Борха Валеро: "Я не могу поверить, не хочу верить. Это что-то сюрреалистичное. Покойся с миром, Давиде".

Хума Бабакар: "У меня нет слов, чтобы описать этого потрясающего человека. Я говорю не об его игре на поле, а о поведении вне поля. Он всегда улыбался, первым прибегал поздравить меня после забитого гола. Прощай, брат. Соболезнования всей его семье и футболу, потому что в мире не так много футболистов".

Гонсало Родригес: "Мой друг, я всегда запомню тебя. Мы провели много битв вместе, у нас было много великолепных моментов. Я не могу описать словами то, что чувствую. Прощай, капитан, покойся с миром".