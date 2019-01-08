Флоренци назвал основную цель "Ромы" на сезон

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци заявил, что целью его команды в этом сезоне является Лига чемпионов. 27-летний итальянец считает, что римляне должны превзойти результат прошлого года - тогда они дошли до полуфинала, где уступили "Ливерпулю" с общим счетом 6:7.

- Нам нужно добиваться положительных результатов, - приводит слова Флоренци Sport Mediaset. - Важной целью является Кубок Италии. Если предположить, что победа в серии А невозможна, то у нас остается еще одна задача - Лига чемпионов. Не буду говорить, что это утопия. Нам просто нужно пересмотреть результат предыдущего сезона и улучшить его, даже если это будет нелегко. Я думаю, нам иногда не хватает злости. И нападающим, и защитникам. Она была у нас в прошлом сезоне и мы должны обрести ее снова.

В текущем сезоне Флоренци провел 22 матча за "Рому", забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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