"Фиорентина" вырвала победу в игре с "Пескарой", Тельо сделал дубль

"Фиорентина" нанесла поражение "Пескаре" в матче 19-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1. Дублем в составе "фиалок" отметился нападающий Кристиан Тельо. При этом победный гол испанец забил на пятой компенсированной минуте.

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Пескара" – "Фиорентина" – 1:2 (1:0)

Голы: Капрари, 15 (1:0). Тельо, 68 (1:1). Тельо, 90+5 (1:2).

"Пескара": Биссарри, Стендардо, Крешенци, Бираги, Дьембер, Дзампано (Бругман, 72), Мемушай, Бенали, Бруно, Баэбек (Черри, 75), Капрари (Кастанос, 80).

"Фиорентина": Спортьелло, Томович (Кьеза, 46), Де Майо, Оливера, Валеро, Санчес, Бадель (Кристофоро, 84), Иличич, Весино, Бабакар (Сальседо, 90+6), Тельо.

Предупреждения: Томович, 17. Бенали, 33. Весино, 38. Бадель, 49. Бираги, 53. Дьембер, 53. Бруно, 56.

Судья: Руссо.

1 февраля. Пескара. Стадион "Adriatico".