"Фиорентина" уступила "Палермо", "Болонья" разгромила "Удинезе"

Сегодня состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии. "Болонья" уверенно разгромила "Удинезе" со счетом 4:0, дублем в составе победителей отметился форвард Маттиа Дестро.

В другой встрече "Фиорентина" проиграла "Палермо" со счетом 0:2. Отметим, что в составе "фиалок" в конце второго тайма был удален защитник Давиде Астори. "Кьево" в меньшинстве обыграл "Дженоа". На 90-й минуте игры в составе гостей за вторую желтую карточку был удален Фабио Депаоли.

Чемпионат Италии

34-й тур

"Болонья" – "Удинезе" – 4:0 (2:0)

Голы: Дестро, 2 (1:0). Таидер, 45+1 (2:0). Дестро, 59 (3:0). Данилу Ларанжейра, 68 – в свои ворота (4:0).

"Болонья": Миранте, Гастальделло (Иконому, 87), Торосидис (Крафт, 52), Мбай, Майетта, Таидер, Крейчи, Вивиани (Петкович, 75), Верди, Донса, Дестро.

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Анджелла, Данилу Ларанжейра, Халльфредссон, Агьеманг-Баду, де Пауль (Перица, 46), Видмер, Янкто (Матос, 46), Теро (Кумс, 60), Сапата.

Предупреждения: Халльфредссон, 20. Вивиани, 26. Сапата, 35. Данилу Ларанжейра, 42.

Судья: Чели.

30 апреля. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Дженоа" – "Кьево" – 1:2 (1:0)

Голы: Пандев, 43 (1:0). Бастьен, 60 (1:1). Бирса, 70 (1:2).

Нереализованный пенальти: Симеоне (Дженоа), 36 (вратарь).

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти, Муньос (Нинкович, 87), Ригони, Мигел Велозу, Лазович (Хильемарк, 77), Лаксальт, Палладино, Пандев (Пеллегри, 87), Симеоне.

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Дайнелли (Сполли, 19), Бирса (де Гузман, 82), Иско, Радованович, Кастро, Бастьен, Депаоли, Инглезе (Пеллиссьер, 66).

Предупреждения: Радованович, 68. Гобби, 69. Депаоли, 78. Лаксальт, 83.

Удаление: Депаоли (Кьево), 90+1.

Судья: Пайретто.

30 апреля. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Палермо" – "Фиорентина" – 2:0 (1:0)

Голы: Диаманти, 32 (1:0). Алеесами, 90 (2:0).

"Палермо": Фулиньяти, Рисполи, Анджелкович (Гонсалес, 68), Ционек, Алеесами, Гольданига, Гацци, Яяло, Чочев, Диаманти (Бруну Энрике, 90), Несторовски (Шаллаи, 82).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Милич (Кьеза, 38), Сальседо (Сапонара, 57), Валеро, Санчес, Бадель, Иличич (Млакар, 70), Весино, Бабакар, Тельо.

Предупреждения: Несторовски, 20. Сальседо, 31. Диаманти, 55. Астори, 63. Бадель, 87.

Удаление: Астори (Фиорентина), 87.

Судья: Тальявенто.

30 апреля. Палермо. Стадион Renzo Barbera.