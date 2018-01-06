"Фиорентина" ушла от поражения в матче с "Интером" в добавленное время

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с "Интером" – 1:1.

В составе миланцев на 55-й минуте голом отличился нападающий Мауро Икарди. Но на первой добавленной минуте к основному времени нападающий Джованни Симеоне сравнял счет.

Отметим, что "нерадзурри" продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате Италии до шести матчей подряд.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Фиорентина" – "Интер" – 1:1 (0:0)

Голы: Икарди, 55 (0:1). Симеоне, 90+1 (1:1).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Лаурини, Бадель, Бенасси (Бабакар, 69), Верету (Жил Диаш, 86), Кьеза, Теро (Эйсерик, 62), Симеоне.

"Интер": Ханданович, Сантон, Раноккиа (Нагатомо, 75), Жоау Канселу (Кандрева, 82), Шкриньяр, Валеро, Жоау Мариу (Далберт, 65), Весино, Гальярдини, Перишич, Икарди.

Предупреждения: Валеро, 11. Раноккиа, 28. Верету, 54. Астори, 87. Икарди, 89.

Судья: Валери (Италия).

5 января. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.

Турнирная таблица – здесь