"Фиорентина" сыграла вничью с "Миланом" благодаря голу Симеоне-младшего

"Фиорентина" и "Милан" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии - 1:1. В составе флорентийцев гол забил Джованни Симеоне, сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. "Фиорентина" идет на седьмом месте в таблице, а "Милан" - на девятом.

Чемпионат Италии

Серия A

19-й тур

"Фиорентина" - "Милан" - 1:1 (0:0)

Голы: Симеоне, 71 (1:0). Хакан Чалханоглу, 74 (1:1).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела (Витор Угу, 72), Лаурини, Бадель, Бенасси (Эйсерик, 66), Верету, Теро, Симеоне, Жил Диаш (Кьеза, 54).

"Милан": Дж.Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия, Монтоливо, Бонавентура (Андре Силва, 73), Кессье (Локателли, 90+2), Борини (Хакан Чалханоглу, 53), Сусо, Кутроне.

Предупреждения: Романьоли, 39. Верету, 82.

Судья: Банти.

Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".