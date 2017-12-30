"Фиорентина" сыграла вничью с "Миланом" благодаря голу Симеоне-младшего

"Фиорентина" и "Милан" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии - 1:1. В составе флорентийцев гол забил Джованни Симеоне, сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. "Фиорентина" идет на седьмом месте в таблице, а "Милан" - на девятом.
Чемпионат Италии
Серия A
19-й тур
"Фиорентина" - "Милан" - 1:1 (0:0)
Голы: Симеоне, 71 (1:0). Хакан Чалханоглу, 74 (1:1).
"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела (Витор Угу, 72), Лаурини, Бадель, Бенасси (Эйсерик, 66), Верету, Теро, Симеоне, Жил Диаш (Кьеза, 54).
"Милан": Дж.Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия, Монтоливо, Бонавентура (Андре Силва, 73), Кессье (Локателли, 90+2), Борини (Хакан Чалханоглу, 53), Сусо, Кутроне.
Предупреждения: Романьоли, 39. Верету, 82.
Судья: Банти.
Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/
dalop29
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