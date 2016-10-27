"Фиорентина" сыграла вничью с "Кротоне"

"Фиорентина" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с "Кротоне" - 1:1. На гол Диего Фальчинелли гости ответили мячом Давиде Астори.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Фиорентина" - "Кротоне" - 1:1 (0:1)

Голы: Фальчинелли, 20 (0:1). Астори, 85 (1:1).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Оливера (Калинич, 46), Сальседо, Бадель, Иличич, Весино, Бабакар (Сарате, 86), Тельо, Бернардески (Кьеза, 79).

"Кротоне": Кордац, Рози, Месба, Чеккерини, Феррари, Роден, Капецци, Барберис, Стоян (Палладино, 72), Тротта (Сими, 88), Фальчинелли (Клейтон, 82).

Предупреждения: Стоян, 50. Чеккерини, 75. Сальседо, 87.

Судья: Гавиллуччи.

26 октября. Флоренция. Artemio Franchi.