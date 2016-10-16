"Фиорентина" сыграла вничью с "Аталантой"

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" и "Аталанта" голов не забили. "Фиалки" занимают 13-е место в турнирной таблице, правда, имеют еще игру в запасе. "Аталанта" идет 12-й, на одно очко опережая своего сегодняшнего соперника.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Фиорентина" – "Аталанта" – 0:0

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Милич (Весино, 59), Сальседо, Валеро, Санчес (Тельо, 59), Бадель, Калинич, Бабакар (Сарате, 83), Бернардески.

"Аталанта": Бериша, Драме, Мазиелло, Толой, Кальдара (Стендардо, 46), Конти, Гомес (Д`Алессандро, 89), Куртич (Гальярдини, 68), Фройлер, Кессиэ, Петанья.

Предупреждения: Кальдара, 8. Бадель, 14. Драме, 48. Астори, 66. Весино, 71. Гальярдини, 79.

Судья: Дамато.

16 октября. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.