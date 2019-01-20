"Фиорентина"- "Сампдория": Видеотрансляция матча - в 17.00

В матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 20 января, встречаются "Фиорентина" и "Сампдория". Игра нового уик-энда серии А начнется в 17.00 по московскому времени.

"Фиорентина"с 26-ю очками занимает 11-е место в чемпионате Италии. У "Сампдории" 29 очков и седьмая позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 1.80, ничья - 3.65, победа гостей - 4.54.

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"Фиорентина"- "Сампдория": чемпионат Италии по футболу, серия А, 20-й тур, 20 января 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 17.00 (мск)

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