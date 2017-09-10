"Фиорентина" разгромила "Верону", "Аталанта" победила "Сассуоло"

В матче 3-го тура серии А "Аталанта" на своем поле одолела "Сассуоло" – 2:1. Решающий мяч на счету Андреа Петаньи. Его команда одержала первую победу в сезоне и поднялась на 13-е место в таблице. "Сассуоло" опустился на 17-ю строчку.

В другом поединке "Верона" дома крупно уступила "Фиорентине" – 0:5. Свой первый мяч за "фиалок" забил сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джованни. Для флорентийцев победа также стала первой в текущем розыгрыше чемпионата.

"Кальяри" с минимальным счетом обыграл "Кротоне" (1:0), а во встрече "Удинезе" и "Дженоа" (1:0) зрители увидели сразу два удаления. Причем генуэзцы остались в меньшинстве уже на 37-й минуте.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Аталанта" – "Сассуоло" – 2:1 (1:1)

Голы: Сенси, 27 (0:1). Корнелиус, 35 (1:1). Петанья, 77 (2:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Гозенс (Хатебур, 69), Кастань, Иличич (Куртич, 58), Кристанте, де Рон, Гомес, Корнелиус (Петанья, 65).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Ачерби, Летшерт, Аджапонг, Лирола, Маньянелли (Матри, 80), Маццителли (Данкан, 73), Сенси, Берарди, Фальчинелли (Рагуза, 75).

Предупреждение: Маньянелли, 53.

Судья: Паскуа.

10 сентября. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри д'Италия".

"Верона" – "Фиорентина" – 0:5 (0:3)

Голы: Симеоне, 2 (0:1). Теро, 10 - с пенальти (0:2). Астори, 24 (0:3). Верету, 62 (0:4). Жил Диаш, 89 (0:5).

"Верона": Николас, Касерес, Эрто, Супрен (Ромулу, 46), Феррари (Кин, 46), Бюхель, Сукулини (Валоти, 70), Бесса, Паццини, Верде, Фарес.

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Бруну Гашпар, Бадель, Бенасси, Верету (Кристофоро, 85), Кьеза (Жил Диаш, 71), Теро (Бабакар, 75), Симеоне.

Предупреждения: Сукулини, 34. Симеоне, 41. Валоти, 87.

Судья: Дамато.

10 сентября. Верона. Стадион "Марк Антонио Бентегоди".

"Кальяри" – "Кротоне" – 1:0 (1:0)

Гол: Сау, 33

"Удинезе" – "Дженоа" – 1:0 (1:0)

Гол: Янкто, 15.

"Удинезе": Скуффет, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Самир (Пеццелла, 74), Стрюгер Ларсен, Бехрами, Янкто (Халльфредссон, 74), Барак, Макси Лопес (Аднан, 81), де Пауль, Лазанья.

"Дженоа": Перин, Джентилетти, Россеттини, Бираски (Рози, 70), Мигел Велозу, Таарабт, Лазович, Бертолаччи, Лаксальт, Пандев (Омеонга, 39), Лападула (Галабинов, 35).

Предупреждения: Бехрами, 25. Лазанья, 55. Самир, 71. Барак, 90+4.

Удаления: Бертолаччи, 37. Пеццелла, 79.

Судья: Мареска.

10 сентября. Удине. Стадион "Дачия Арена".