"Фиорентина" разгромила "Кьево" в чемпионате Италии

"Фиорентина" разгромила "Кьево" в матче 2-го тура серии А со счетом 6:1. Дубль в составе "фиалок" оформил хавбек Марко Бенасси.

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

"Фиорентина" - "Кьево" - 6:1 (2:0)

Голы: Миленкович, 8 (1:0). Жерсон, 42 (2:0). Бенасси, 49 (3:0). Кьеза, 71 (4:0). Томович, 76 (4:1). Бенасси, 90 (5:1). Симеоне, 90+3 (6:1).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси, Эйсерик, Фернандес (Нергор, 54), Жерсон (Дабо, 75), Симеоне, Кьеза (Пьяца, 74).

"Кьево": Секулин, Россеттини, Томович, Ярошиньски, Бирса (Кийен, 77), Хетемай (Оби, 46), Радованович, Ригони (Меджорини, 66), Депаоли, Джаккерини, Стемпиньски.

Предупреждения: Фернандес, 39. Депаоли, 66. Меджорини, 82. Радованович, 84.

Судья: Абиссо (Италия).

26 августа. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

В другом матче второго тура серии А "Дженоа" обыграл "Эмполи" со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

"Дженоа" - "Эмполи" - 2:1 (2:0)

Голы: Пентек, 6 (1:0). Куаме, 18 (2:0). Мраз, 90+4 (2:1).

"Дженоа": Маркетти, Кришито, Сполли, Зуканович, Бираски, Лазович (Гюнтер, 72), Хильемарк (Бесса, 81), Ромулу, Пандев (Маццителли, 54), Пентек, Куаме.

"Эмполи": Терраччано, Антонелли, Сильвестре, Расмуссен, Ди Лоренцо, Акуа (Беннасер, 73), Зайц (Траоре, 85), Капецци, Крунич, Капуто, Ла Гумина (Мраз, 77).

Предупреждения: Сполли, 45. Кришито, 52. Зуканович, 59. Сильвестре, 85. Крунич, 90+2.

Судья: Маринелли (Италия).

26 августа. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

В еще одной встрече 2-го тура чемпионата Италии "Кальяри" сыграл вничью с "Сассуоло".

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

"Кальяри" - "Сассуоло" - 2:2 (1:0)

Голы: Паволетти, 10 (1:0). Берарди, 53 (1:1). Паволетти, 73 (2:1). Боатенг, 90+9 - с пенальти (2:2).

"Кальяри": Краньо, Срна, Клаван, Романья, Чигарини (Брадарич, 71), Дессена, Падоин, Ионицэ (Фараго, 85), Барелла, Сау (Фариас, 71), Паволетти.

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Лирола (Бабакар, 79), Феррари, Маньяни, Боатенг, Данкан, Локателли, Сенси (Рожериу, 57), Ди Франческо (Бога, 69), Берарди.

Предупреждения: Локателли, 33. Барелла, 34. Чигарини, 61. Марлон, 62. Ионицэ, 68. Боатенг, 70. Романья, 90+9.

Удаление: Марлон, 90+2.

Судья: Пайретто (Италия).

26 августа. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

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