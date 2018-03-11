"Фиорентина" посвятила победу над "Беневенто" Астори

"Фиорентина" в Твиттере сообщила, что команда посвящает победу над "Беневенто" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии защитнику Давиде Астори, который умер 4 марта. Победу команде из Флоренции принес гол Витора Угу на 25-й минуте игры.
"Мы посвящаем эту победу Давиде и всем, кто любил его. Астори навсегда", - говорится в сообщении.
Напомним, эта игра стала первой для "фиалок" после кончины 31-летнего футболиста. Ранее стало известно, что клуб вывел из обращения 13-й номер, под которым выступал Астори.
We dedicate this win to #Davide and all those who loved him. #DA13 forever. pic.twitter.com/BRSAC1URW4– ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 марта 2018 г.
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