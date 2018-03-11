"Фиорентина" посвятила победу над "Беневенто" Астори

"Фиорентина" в Твиттере сообщила, что команда посвящает победу над "Беневенто" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии защитнику Давиде Астори, который умер 4 марта. Победу команде из Флоренции принес гол Витора Угу на 25-й минуте игры.

"Мы посвящаем эту победу Давиде и всем, кто любил его. Астори навсегда", - говорится в сообщении.

Напомним, эта игра стала первой для "фиалок" после кончины 31-летнего футболиста. Ранее стало известно, что клуб вывел из обращения 13-й номер, под которым выступал Астори.

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