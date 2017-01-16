"Фиорентина" подтвердила интерес "Тяньцзиня" к Калиничу

Владелец "Фиорентины" Андреа Делла Валле подтвердил информацию о том, что нападающий Никола Калинич может перейти в "Тяньцзинь". По его словам, китайцы предлагают большие деньги, но сумма в 45 миллионов евро не соответствует действительности. В этом сезоне форвард провел 25 матчей в составе "Фиорентины", в которых забил 13 мячей. Хорват забил один из голов в игре 20-го тура серии А против "Ювентуса".

- Я слышал некоторые цифры, но они неточные, - приводит Sky Sport Italia слова Делла Валле. - Сначала я должен поговорить с игроком, чтобы понять его намерения. Не исключаю, что к нам будут снова обращаться по игроку в течение ближайших дней. Но сейчас давайте не будем об этом. Просто насладимся победой.