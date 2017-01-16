"Фиорентина" победила "Ювентус"

"Фиорентина" взяла верх над "Ювентусом" в матче 20-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1. Голами в составе "фиалок" отметились Никола Калинич и Милан Бадель. В составе туринцев отличился Гонсало Игуаин.

"Старая синьора" лидирует в турнирной таблице, опережая "Рому" на одно очко, и имеет одну игру в запасе. "Фиорентина" набрала 30 очков и идет на 8-м месте.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Фиорентина" – "Ювентус" – 2:1 (1:0)

Голы: Калинич, 37 (1:0). Бадель, 54 (2:0). Игуаин, 58 (2:1).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Санчес, Родригес, Оливера, Кьеза (Тельо, 81), Бадель, Весино, Валеро (Иличич, 85), Бернардески (Кристофоро, 76), Калинич.

"Ювентус": Буффон, Барцальи (Манджукич, 79), Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Хедира, Маркизио (Ринкон, 77), Стураро (Пьяца, 61), Сандру, Дибала, Игуаин.

Предупреждения: Стураро, 26. Весино, 29. Кьеллини, 33. Кьеза, 53. Сандру, 82. Бонуччи, 88. Калинич, 90. Дибала, 90+4.

Судья: Банти.

Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".