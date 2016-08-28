"Фиорентина" победила "Кьево", "Торино" разгромил "Болонью"

В матче второго тура серии А "Фиорентина" на своем поле одолела "Кьево" – 1:0. Автором единственного мяча стал Карлос Санчес. В другом поединке "Торино" нанес крупное поражение "Болонье" (4:1). Дублем у туринцев отметился Андреа Белотти, к тому же не реализовавший пенальти.

"Сассуоло" дома обыграл "Пескару" (2:1). Победный гол на счету Доменико Берарди. А "Эмполи" на выезде уступил "Удинезе" – 0:1. Все решил мяч Фелипе, забитый уже на третьей минуте.

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

"Фиорентина" – "Кьево" – 1:0 (1:0)

"Торино" – "Болонья" – 4:1 (2:1)

"Сассуоло" – "Пескара" – 2:1 (1:0)

"Удинезе" – "Эмполи" – 1:0 (1:0)