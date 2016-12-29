17:55 | ФУТБОЛ — Италия

"Фиорентина" планирует открыть новый стадион в 2021 году

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"Фиорентина" подтвердила планы по строительству нового стадиона на 40 тысяч мест. Стоимость объекта оценивается в 300 миллионов евро. "Фиалки" заявили о планах по строительству еще в 2012 году, но из-за бюрократических проволочек только сейчас оформили проект. 

- "Фиорентина" подтвердила свои планы постройки нового стадиона, - приводит Football Italia слова главного архитектора Флоренции Лоренцо Перры. - Сейчас будет идти анализ документации. Предположим, еще два года уйдет на все согласования, и в 2019 году строительство начнется. Думаю, к 2021 году "Фиорентина" сможет провести первый матч на новом стадионе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Мешки-и-и!? Вы это слышали-и-и?!) За 3 годика за 300 лямов евриков, а не за хренолиард и 10 забавных лет)

18:16

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