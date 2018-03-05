"Фиорентина" перечислит зарплату Астори его семье

Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго объявил, что средства, которые должен был получить по условиям контракта с "Фиорентиной" умерший капитан команды Давиде Астори, будут перечислены его вдове Франческе и 2-летней дочери Виттории, сообщает Football Italia. Защитник скончался 4 марта в возрасте 31 года в ночь перед гостевым матчем серии А в Удине, его похороны запланированы на 8 марта.

Годовая зарплата Астори составляла 1,3 миллиона евро. При этом ранее появлявшаяся информация о том, что "фиалки" подпишут посмертный контракт с защитником, оказалась неверной. Речь идет о символическом жесте, а не официальном договоре.

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