"Фиорентина" одолела "Рому" Спаллетти

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле нанесла поражение "Роме" – 1:0. Автором единственного гола на 82-й минуте стал Милан Бадель. Несмотря на осечку, "волки" остались на третьем месте в турнирной таблице. "Фиорентина" поднялась на 8-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

"Фиорентина" – "Рома" – 1:0 (0:0)

Гол: Бадель, 82.

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Томович, Милич, Валеро, Санчес, Бадель, Иличич (Бабакар, 77), Калинич (Кристофоро, 84), Тельо (Бернардески, 64).

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Бруну Перес, Де Росси, Стротман, Наингголан (Итурбе, 85), Флоренци, Джеко, Перотти (Тотти, 78), Салах (Эль-Шаарави, 68).

Предупреждения: Санчес, 31. Флоренци, 62.

Судья: Риццоли.

18 сентября. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".