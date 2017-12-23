"Фиорентина" обыграла "Кальяри" в матче 18-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету нападающего Хумы Бабакара.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Кальяри" - "Фиорентина" - 0:1 (0:0)

Гол: Бабакар, 82 (0:1).

"Кальяри": Краньо, Андреолли, ван дер Вил, Пизакане (Сау, 86), Романья, Коссу (Фариас, 46), Падоин, Ионицэ (Фараго, 63), Жоау Педру, Барелла, Паволетти.

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Витор Угу, Миленкович (Санчес, 84), Бадель (Лаурини, 88), Бенасси, Верету, Кьеза, Теро (Бабакар, 70), Симеоне.

Предупреждения: Витор Угу, 52. Жоау Педру, 72. Барелла, 90+1. Кьеза, 90+4.

Удаление: Жоау Педру (Кальяри), 90+3.

Судья: Ди Белло.

22 декабря. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.