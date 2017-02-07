20:18 7 февраля | ФУТБОЛ — Италия

"Фиорентина" не планирует продлевать контракт с капитаном команды

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Хосе Рауль Иглесиас, агент защитника и капитана "Фиорентины" Гонсало Родригеса, сообщил, что его клиент, скорее всего, летом покинет Флоренцию. Контракт 32-летнего аргентинца с "фиалками" истекает в июне.

– Мы дважды встречались с руководством "Фиорентины" в ноябре, после чего со мной никто не связывался, – цитирует Tuttomercatoweb Иглесиаса. – Очевидно, что клуб не хочет продлевать контракт с Гонсало. У нас много предложений от других команд, в том числе полученных за последние несколько дней. Пока договоренностей с другими коллективами нет.

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Материалы REN-TV

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