"Фиорентина" не планирует продлевать контракт с капитаном команды

Хосе Рауль Иглесиас, агент защитника и капитана "Фиорентины" Гонсало Родригеса, сообщил, что его клиент, скорее всего, летом покинет Флоренцию. Контракт 32-летнего аргентинца с "фиалками" истекает в июне.

– Мы дважды встречались с руководством "Фиорентины" в ноябре, после чего со мной никто не связывался, – цитирует Tuttomercatoweb Иглесиаса. – Очевидно, что клуб не хочет продлевать контракт с Гонсало. У нас много предложений от других команд, в том числе полученных за последние несколько дней. Пока договоренностей с другими коллективами нет.