"Фиорентина" интересуется защитником "Ювентуса" Маттьелло

Защитник СПАЛа Федерико Маттьелло попал в сферу интересов "Фиорентины", утверждает Tuttosport. Права на футболиста принадлежат "Ювентусу", за дебютанта серии А он выступает на правах аренды, и своей игрой привлек внимание руководства флорентийского клуба.

По информации издания, "фиалки" связались с туринцами, чтобы узнать о возможности покупки защитника уже в этом месяце.

В текущем сезоне 22-летний Маттьелло провел 17 матчей в чемпионате Италии, сделал одну результативную передачу и получил три желтые карточки.