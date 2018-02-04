"Фиорентина" и "Болонья" обменялись голами прямыми ударами с угловых

Матч 23-го тура чемпионата Италии между "Болоньей" и "Фиорентиной" (1:2) стал примечательным благодаря голами, забитым командами в первой половине встречи. Гости открыли счет на 41-й минуте - Жордан Верету прямым ударом с углового отправил мяч в ворота Антонио Миранте. Через 3 минуты хавбек домашней команды Эрик Пульгар восстановил равенство - вратарь "фиалок" Марко Спортьелло не справился с его ударом от углового флага.

Отметим, что окончательный счет во встрече был установлен во втором тайме - Федерико Кьеза принес "Фиорентине" гостевую победу.