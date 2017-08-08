"Фиорентина" готова рассмотреть предложения по Калиничу до 11 августа?

Руководство "Фиорентины" установило дедлайн для предложений по трансферу нападающего Николы Калинича, сообщает Premium Sport. По информации источника, клуб будет рассматривать запросы на покупку 29-летнего хорвата до пятницы, 11 августа.

Отметим, что основным претендентом на Калинича является "Милан". Ранее "россонери" предлагали за форварда 20 миллионов евро, но флорентийцы ответили отказом. Главный тренер "фиалок" Стефано Пиоли заявлял, что рассчитывает на игрока.

Калинич выступает за "Фиорентину" с 2015 года, проведя за это время 84 матча и забив 33 гола.