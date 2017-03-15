"Фиорентина" договорилась с "Партизаном" о переходе Миленковича за 5,1 миллиона евро

Спортивный директор "Партизана" Милош Вазура сообщил, что защитник Никола Миленкович продолжит свою карьеру в "Фиорентине". Переход состоится летом, а сербы получат за игрока 5,1 миллиона евро. 19-летний Миленкович является воспитанником белградского клуба, и в основной команде провел 25 матчей. Также на его счету один поединок за сборную Сербии.

- Могу объявить, что Никола Миленкович будет играть в Италии в следующем сезоне, - приводит Football Italia слова Вазуры. - 1 июля он отправится в Фиорентину, мы договорились о переходе за 5,1 миллиона евро. Мы счастливы, ведь Миленкович был профессионалом на протяжении всей карьеры в "Партизане".