"Фиорентина" – "Аталанта": видеотрансляция матча в 16.00

В матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 30 сентября, "Фиорентина" принимает "Аталанту".

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Следить за матчем "Фиорентина" – "Аталанта" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 16.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей