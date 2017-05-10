Финал Кубка Италии перенесен на 17 мая

Финал итальянского кубка между "Ювентусом" и "Лацио" будет сыгран 17 мая, сообщает Football Italia. Это связано с выходом "Старой синьоры" в финал Лиги чемпионов.

Изначально финал Кубка Италии должен был состояться 2 июня, но в связи с тем, что финал главного клубного турнира Европы пройдет 3 июня в Кардиффе, было принято решение о переносе матча Кубка на 17 мая. Матч между "Ювентусом" и "Лацио" пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме.

Накануне "Ювентус" одержал победу над "Монако" (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

Трансляция матча "Ювентус" - "Монако"