Филиппо Индзаги: "Я - лучший тренер "Милана" последних лет"

Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги высказал мнение, что работа на посту наставника "Милана" ему далась лучше, чем последним тренерам клуба. Напомним, что Индзаги проработал с "Миланом" сезон-2014/15, заняв с командой 10 место в чемпионате Италии.

– Недавно мы вместе с "Венецией" вышли в серию B, и я безумно этому рад, – цитирует Gazzetta Dello Sport Индзаги. – Тренировать сложнее, чем играть, но я наслаждаюсь этой работой. Мне нравится тренировать, выстраивать отношения в коллективе, я не думаю о прошлом. У меня были серьезные проблемы в "Милане", но я никогда не терял веры в себя. Мы знаем о проблемах "Милана", но никто из последних тренеров команды не работал там лучше, чем я, хотя у них было больше финансовых возможностей и более серьезные составы.