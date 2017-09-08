Филиппо Индзаги: "В этом сезоне "Юве" будет сложнее выиграть cерию А"

Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги отметил, что в этом году чемпионат Италии будет более сбалансированным по сравнению с предыдущими сезонами. Специалист также добавил, что "Ювентус" – главный фаворит в борьбе за скудетто.

– Я думаю, что в этом году серия А будет более сбалансированной, нежели в предыдущие сезоны, потому что все команды хорошо усилились, – цитирует CalcioNews24 Индзаги. – С уходом Леонардо Бонуччи "Ювентус" многое потерял. "Наполи" по игре всегда смотрится хорошо, "Милан" сильно укрепился, "Интер" и "Рома" купили отличных футболистов. Поэтому я думаю, что это будет сбалансированный чемпионат, и "Ювентусу", безусловно, будет намного труднее выиграть титул в этом сезоне. Несмотря на это, я считаю, что "Старая синьора" – главный фаворит в борьбе за скудетто.