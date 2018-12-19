Филиппо Индзаги: "Мы не пропустили от "Милана" - для "Болоньи" это уже шаг вперед"

Главный тренер "Болоньи" Филиппо Индзаги - о матче с "Миланом" (0:0) в 16-м туре чемпионата Италии.

- У нас был опасный удар Паласио, с которым справился Доннарумма, но для команды из зоны вылета не пропустить от "Милана" - это хороший знак, - цитирует специалиста Football Italia. - Мы допустили несколько ошибок и немного нервничали, но при таких обстоятельствах я очень доволен тем, что мы не дали забить форвардам "Милана". Я могу только продолжать работать. Надеюсь, результаты придут и позволят нам играть с меньшим беспокойством. Не пропустить от "Милана" - для нас это уже шаг вперед.

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