Филиппо Индзаги может возглавить "Сассуоло"

Известный в прошлом игрок "Милана" и сборной Италии Филиппо Индзаги этим летом может стать главным тренером "Сассуоло", утверждает Football Italia. 43-летний специалист считается основным кандидатом на смену нынешнему наставнику команды Эусебио Ди Франческо, которого СМИ сватают в "Рому". Среди его конкурентов называют рулевого "Кьево" Роландо Марана, Давида Николу и Роберто Де Зерби.

Индзаги начал тренерскую карьеру в "Милане" в 2014 году, но был уволен по завершении сезона, по итогам которого красно-черные заняли десятое место в чемпионате. Прошлым летом он возглавил "Венецию" и за год вывел ее в серию B.