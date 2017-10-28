Филиппо Индзаги: "Милан" должен сохранять терпение"

Экс-главный тренер "Милана", а ныне наставник "Венеции", Филиппо Индзаги в преддверии матча 11-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" отметил, что миланский клуб провел отличную трансферную компанию минувшим летом. Напомним, что итальянец возглавлял "россонери" с 2014 по 2015 год.

– То время, когда я работал в "Милане" главным тренером, было трудным для меня, но я должен сказать, что тот опыт действительно помог мне в моей карьере, и я многому научился, – цитирует Corriere dello Sport Индзаги. – Я убедился, что могу заниматься этой профессией, потому что в сложный сезон мы сплотились и выиграли последние четыре игры.

Все игроки проявляли ко мне уважение, несмотря на то, что я был молодым тренером. Это придало мне уверенности, поэтому продолжил делать то, что люблю. Я продолжил работу в "Венеции".

Работа Монтеллы в "Милане"? Со стороны трудно сказать. Могу сказать, что, на мой взгляд, "Милан" провел отличную трансферную компанию летом. В Италии никогда не бывает много времени у тренера, и все хотят получить результаты сразу, но я надеюсь, что ему дадут этот шанс. Просто всем нужно немного терпения, и результат придет. Посмотрите на "Ювентус", как они поднялись за последние несколько лет.

Напомним, что матч "Милан" - "Ювентус" состоится сегодня, 28 октября. Начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.