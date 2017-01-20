Филиппо Индзаги: "Лацио" может обыграть "Ювентус"

Бывший форвард сборной Италии Филиппо Индзаги уверен, что его брат Симоне со своим "Лацио" может обыграть "Ювентус" в матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча состоится 22 января и начнется в 14.30 по московскому времени.

- Зная Симона, могу сказать, что он поедет в Турин, чтобы играть, - цитирует Gazzetta Dello Sport Индзаги. - Конечно, поражение от "Ювентуса" на выезде - это нормально. На своем стадионе "Юве" всегда начинает матч, ведя в счете 1:0 из-за страстной поддержки трибун. Нужно чудо для победы, но "Лацио" может его совершить. Римская команда проводит необыкновенный сезон. Это будет игра, которой нужно наслаждаться.